Deutsche Boerse: Potenzial von 20,95% auf Kursziel bei 198,90 EUR

Die Aktie der Deutsche Boerse wird ihrer Meinung nach aktuell unterbewertet. Laut den Analysten beträgt das wahre Kursziel +20,95 % des gegenwärtigen Marktpreises.

• Am 14.07.2023 hat die Deutsche Boerse einen Anstieg von +1,29% verzeichnet

• Das Kursziel liegt bei 198,90 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92

Am Vortag verbuchte die Deutsche Boerse an der Börse eine Wertsteigerung um +1,29%. Mit einem insgesamt positiven Trend in den vergangenen fünf Handelstagen ist der Markt augenscheinlich relativ optimistisch gestimmt.

Obwohl es für einige Analysten eine überraschende Entwicklung sein mag, ist die Stimmung eindeutig und das Kurspotenzial scheint immens.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 198,90 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren somit ein...