Deutsche Boerse: Potenzial von +20,32% bis zum Kursziel von 204,00 EUR

Die Deutsche Boerse Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen und es wird ein mittelfristiges Kursziel bei 204,00 EUR prognostiziert. Sollten diese Vorhersagen zutreffen, würde dies für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +20,32% eröffnen.

Am gestrigen Tag konnte die Deutsche Boerse am Finanzmarkt einen Anstieg um +0,27% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit eine positive Entwicklung von +1,53%. Diese Tendenz lässt den Markt relativ optimistisch erscheinen.

Aktuell gibt es sieben Analystenmeinungen mit einem starkem Kaufempfehlung für die Deutsche Boerse Aktie sowie zehn weitere optimistische Bewertungen. Neun Experten halten sich hingegen neutral bezüglich ihrer Einschätzung.

Das Guru-Rating bleibt ebenfalls stabil bei 3,92.

Zusammenfassend ist festzustellen: Die aktuelle...