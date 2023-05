Deutsche Boerse: Kursziel von 204,00 EUR im Fokus der Analysten

Die Aktie von Deutsche Boerse hat am gestrigen Handelstag eine positive Kursentwicklung von +1,17% verzeichnet und damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +0,45%. Die Stimmung des Marktes scheint aktuell relativ neutral zu sein. Doch wie sehen die Einschätzungen der Bankanalysten aus?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 204,00 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Kursanstieg von +20,75%, sollten sich die Prognosen bewahrheiten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während sieben Analysten den Kauf als stark empfehlen und elf weitere ein positives Rating vergeben haben, positionieren sich acht Experten neutral.

Das Guru-Rating für Deutsche Boerse bleibt mit 3,96 unverändert und bestätigt somit weiterhin eine positive Einschätzung des Unternehmens durch...