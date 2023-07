Deutsche Boerse: Kursziel von 198,90 EUR prognostiziert

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie der Deutsche Boerse um +1,09%. Insgesamt ergibt sich damit innerhalb einer Woche ein Plus von +1,58%, was auf eine optimistische Marktsituation hindeutet. Eine Meinung, die auch von Bankanalysten geteilt wird. Das mittelfristige Kursziel für den Wert liegt bei 198,90 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +19,07%.

• Deutsche Boerse: Aktuelle Bewertung mit einem Guru-Rating von 3,92

• Optimismus seitens der Analysten bei+65%

• Kaufempfehlungen durch sieben Experten ausgesprochen

Inzwischen haben sieben Experten das Urteil “starker Kauf” über die Deutsche Boerse abgegeben. Zehn weitere sind optimistisch und empfehlen den Kauf des Werts. Neun Analysten halten ihre Position im Moment neutral.

Im Rahmen des Guru-Ratings hat sich nichts verändert; weiterhin gilt hier der Wert...