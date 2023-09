Deutsche Börse: Kursziel von 198,39 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Aktie der Deutschen Börse wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kursziel beträgt 198,39 EUR und bietet somit ein Potential von +21,04%.

• Am 28.09.2023 mit +2,41%

• Guru-Rating unverändert bei 3,69

• Stimmung am Markt neutral

Am gestrigen Handelstag legte die Deutsche Börse eine positive Entwicklung um 2,41% hin. In den vergangenen fünf Handelstagen zeigt sich jedoch ein neutraler Trend mit einem Plus von lediglich 0,09%. Die Meinungen der Bankanalysten sind bezüglich dieser Entwicklung geteilt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei durchschnittlich bewerteten 198,39 EUR – wenn diese Einschätzung zutrifft ergibt sich ein Potential in Höhe von +21,04%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen fünf Analysten...