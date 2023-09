Deutsche Boerse: Kursziel bei 198,39 EUR laut Analysten

Die Aktien von Deutsche Boerse wurden von Analysten als unterbewertet eingestuft, wobei das wahre Kursziel +23,38% über dem aktuellen Kurs liegt.

• Am 26.09.2023 verzeichnete die Deutsche Boerse einen Rückgang von -0,46%

• Das durchschnittliche Mittelfrist-Kursziel der Bankanalysten für Deutsche Boerse beträgt 198,39 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,69

Am gestrigen Handelstag fielen die Aktien der Deutschen Börse um -0,46%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei einer vollständigen Handelswoche bei einem Rückgang von -2,99%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie der Deutschen Börse beträgt 198.39 EUR gemäß den Schätzungen der Bankanalysten. Sollten diese Prognosen zutreffen würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +23.38%...