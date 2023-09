Deutsche Boerse: Kursziel bei 198,39 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie der Deutsche Boerse am Finanzmarkt eine positive Entwicklung von +0,37% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis auf +0,15%. Der Markt zeigt sich derzeit neutral.

Die Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 198,39 EUR – ein Potenzial von +20,64% zum aktuellen Kurs. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Von insgesamt 26 Experteneinschätzungen bewerten immerhin noch 50% die Aktie positiv: Fünf Analysten empfehlen einen Kauf und acht sehen optimistisch “Kauf”. Die restlichen dreizehn haben ihre Position neutral eingestuft und bewerten mit “Halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,69.

Zusammengefasst:

• Gestern stieg Deutsche Boerse um +0,37%

•...