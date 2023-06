Deutsche Boerse: Kurspotenzial von +21,65%?

Die Aktie von Deutsche Boerse scheint nach Ansicht der Analysten aktuell unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 204,00 EUR.

• Am 20.06.2023 erzielt die Aktie eine Rendite von 0,00%

• Das Kursziel beträgt 204,00 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,92

Am gestrigen Handelstag konnte Deutsche Boerse an der Börse eine Seitwärtsbewegung verzeichnen und schloss mit einer Veränderung von null Prozent ab. Insgesamt zeigt sich für die vergangene Woche ein Plus von +0,42%. Somit erscheint der Markt gegenwärtig eher neutral eingestellt.

Das Analyseteam in den Bankhäusern hatte möglicherweise nicht mit dieser Entwicklung gerechnet – denn die Stimmung ist eindeutig positiv.

Momentan liegt das mittelfristige Kursziel bei Deutsche Boerse bei 204,00 EUR.

Die Mehrheit der Bankanalysten gibt an, dass die Aktie ein...