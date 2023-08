Deutsche Boerse: Das Kurspotenzial beträgt +22,02% - Aktie nicht richtig bewertet

Die gestrige Entwicklung von Deutsche Boerse am Finanzmarkt zeigt einen Rückgang von -0,46%. Insgesamt ist der Markt jedoch relativ neutral eingestellt und in den vergangenen fünf Handelstagen konnte ein Plus von +0,93% erzielt werden.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 198,90 EUR und bietet damit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +22,02%, wenn die Bankanalysten Recht behalten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und die Aktie wird nach Meinung vieler Experten aktuell nicht richtig bewertet.

Zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen 53,85% der Analysten zumindest noch den Kauf der Aktie. Konkret halten 12 Experten sie für eine Halteposition geeignet , während neun weitere Analysten optimistisch sind und das Rating “Kauf” vergeben haben. Nur fünf Analysten sehen in Deutsche Boerse einen starken...