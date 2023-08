Deutsche Boerse: Expertenprognose bei 198,90 EUR

Die Aktie von Deutsche Boerse wird nach Einschätzung der Analysten aktuell nicht angemessen bewertet. Das eigentliche Kursziel liegt um +21,13% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 28.08.2023 stieg die Deutsche Boerse-Aktie um +0,74%

• Das Kursziel beträgt 198,90 EUR

• Die Guru-Bewertung bleibt unverändert bei 3,73

Gestern hat sich eine positive Entwicklung der Deutschen Boerse am Finanzmarkt mit einem Anstieg von +0,74% ergeben. Innerhalb der letzten fünf Handelstage – also in einer vollständigen Geschäftswoche – konnte ein Plus von +1,36% verzeichnet werden. Derzeit scheint der Markt relativ optimistisch zu sein.

Obwohl die Bankanalysten eine solche Entwicklung erwartet hatten, ist ihre Stimmung eindeutig positiv.

Das Kursziel für Deutsche Boerse liegt gegenwärtig bei 198,90 EUR.

Nach Meinung der Bankanalysten hat das...