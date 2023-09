Deutsche Boerse: Experten sehen Kurspotenzial von +22,80%

Die Aktie von Deutsche Boerse verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,62%. In den letzten fünf Handelstagen gab es insgesamt einen Rückgang um -1,40%, was auf eine derzeitige pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 198,39 EUR hat. Wenn diese Einschätzung zutrifft, könnte das Unternehmen Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +22,80% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Prognose nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen 5 Analysten den Kauf der Aktie und 8 weitere bewerten sie als kaufenswert aber mit einer gewissen Zurückhaltung. Eine neutrale Bewertung “halten” vergibt die Mehrheit aller Experten (13). Das Guru-Rating für Deutsche Boerse bleibt...