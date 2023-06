Deutsche Boerse: Analysten sehen Kurspotenzial von +24,73%

Die Aktie der Deutschen Boerse wird laut Experten aktuell unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt. Das mittelfristige Kursziel beträgt 204,00 EUR und würde damit ein Plus von +24,73% gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten.

• Am 01.06.2023 stieg die Deutsche Boerse-Aktie um +1,27%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 204,00 EUR

• Guru-Rating bleibt mit 3,92 unverändert

Gestern legte die Deutsche Boerse an den Finanzmärkten um +1,27% zu. Insgesamt betrug das Ergebnis für die vergangene Handelswoche -0,76%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Das durchschnittliche Kursziel der Bankanalytiker beträgt aktuell 204 EUR und eröffnet somit Anlegern ein Potenzial von über einem Viertel des aktuellen Preises. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt auch einige neutrale Bewertungen.

Von...