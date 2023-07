Deutsche Boerse: Analysten sehen Kurspotenzial von 23,39%

Die Aktie der Deutschen Boerse ist laut Experten momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 198,90 EUR und damit um +23,39% höher als der aktuelle Preis.

Gestern verzeichnete die Deutsche Boerse einen Rückgang von -0,98% am Markt. In den letzten fünf Handelstagen fiel sie insgesamt um -4,39%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt gemäß Bankanalysten 198,90 EUR. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, würde dies ein potenzielles Kurswachstum von +23,39% ermöglichen. Einige Analysten teilen jedoch nicht diese Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

7 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere 10 geben ihr ein “Kauf”-Rating. Neun Experten sehen die Deutsche Boerse neutral mit einem “Halten”-Rating. Somit sind insgesamt +65,38%...