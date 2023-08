Deutsche Boerse: Analysten sagen Kurspotenzial von +22,02% voraus - Aktuell bei 198,90 EUR

Das gestrige Ergebnis der Deutsche Boerse Aktie an den Finanzmärkten zeigt eine Kursentwicklung von -0,46%. Der Trend in den letzten fünf Handelstagen ergibt jedoch ein positives Ergebnis von +0,93%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel der Deutsche Boerse liegt bei 198,90 EUR. Dies bedeutet nach aktuellem Stand ein Potenzial von +22,02% für Anleger. Die Meinungen über die weitere Entwicklung sind gemischt und reichen von “Kauf” bis “halten”. Insgesamt sprachen sich 53,85% der Analysten positiv aus.

Zusammengefasst bleibt das Guru-Rating mit einer Bewertung von 3,73 unverändert.