Deutsche Boerse Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die positive Stimmung in Bezug auf das Unternehmen Deutsche Boerse verstärkt. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen überwiegenden Anteil von Kaufsignalen. Es wurden 7 "Gut"-Signale (bei 2 "Schlecht"-Signalen) auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt in den letzten 7 Tagen 33 für die Deutsche Boerse-Aktie. Basierend auf dieser Bewertung ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Verglichen mit dem 25-Tage-RSI (37,89) ist auch auf dieser Basis die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Deutsche Boerse-Aktie basierend auf dem RSI.

Im Branchenvergleich erzielte die Deutsche Boerse in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,39 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +11,43 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance mit 5,57 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Boerse beträgt 20, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 51. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung.

