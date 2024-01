Deutsche Boerse Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeigt für die Deutsche Boerse einen aktuellen Wert von 83,94 an, was auf eine Überkaufung hindeutet und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 45, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist stark angestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung gering blieb und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Deutsche Boerse im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Finanzbranche eine Rendite von 18,39 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,32 Prozent aufweist, liegt die Deutsche Boerse mit 12,07 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, aber es gab verstärkte positive Themen in Bezug auf die Deutsche Boerse, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben zudem überwiegend Kaufsignale in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.