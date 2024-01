Deutsche Boerse Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Deutsche Boerse in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem negativen Sentiment und Buzz führte. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer fiel in den roten Bereich, was von der Redaktion als "Schlecht"-Bewertung eingestuft wurde. Die Aktie erhielt insgesamt ein "Schlecht"-Rating, da über sie weniger diskutiert wurde als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen war.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Boerse aktuell bei 169,02 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 186,5 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +10,34 Prozent aufbaute. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Gut"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 170,61 EUR annimmt, was einer Differenz von +9,31 Prozent entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Deutsche Boerse als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 20,48 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 51,61 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI wurde festgestellt, dass die Deutsche Boerse aktuell mit einem Wert von 7,97 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt für die Aktie einen Wert von 27, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit ebenfalls die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung als "Gut".

