Deutsche Boerse Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Deutsche Boerse hat in den letzten 12 Monaten eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent erzielt, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche zu einem unrentablen Investment. Daher hat die Redaktion ihr eine "Schlecht"-Bewertung verliehen.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Deutsche Boerse in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,79 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +2,89 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite jedoch 5,14 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Deutsche Boerse derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 58,5 als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung von "Gut" für den RSI.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Deutsche Boerse derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 168,37 EUR, während der Aktienkurs bei 177,7 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,54 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 166,97 EUR, was einer Abweichung von +6,43 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" für die technische Analyse.

