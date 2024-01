Deutsche Boerse Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Deutsche Boerse zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 6,6 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI deutet darauf hin, dass die Deutsche Boerse weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Deutsche Boerse-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich, dass die Dividendenrendite der Deutsche Boerse bei 2,28 % liegt, was 3,38 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt Kapitalmärkte liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 20,48 und liegt damit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Deutsche Boerse somit eine "Gut"-Bewertung.