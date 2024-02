Deutsche Boerse Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Deutsche Boerse in den letzten 12 Monaten eine herausragende Performance von 18,39 Prozent erzielt, während der Durchschnitt der Branche lediglich um 4,14 Prozent gestiegen ist. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 5,39 Prozent, wobei die Deutsche Boerse 12,99 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating verliehen.

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes rund um die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Deutsche Boerse-Aktie ein "Gut"-Rating, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 185,8 EUR lag, was einem Unterschied von +9,13 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend negativ ist und negative Themen in den letzten zwei Tagen vorherrschten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Aktie führt. Auf der Ebene der Handelssignale ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Deutsche Boerse hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss, während sie in anderen Bereichen eine überdurchschnittliche Leistung erbracht hat.