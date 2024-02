Deutsche Boerse Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Social-Media-Diskussionen über die Deutsche Boerse geben ein eindeutiges Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten zwei Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Insgesamt konnten neun Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt werden, davon ergaben sich 9 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 2, was eine negative Differenz von -3,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Deutsche Boerse von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutsche Boerse liegt bei 20, im Vergleich zu einem Durchschnitt von 57,44 in der Branche "Kapitalmärkte". Aus fundamentaler Sicht ist die Deutsche Boerse daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Aktie der Deutsche Boerse zeigt nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Deutsche Boerse in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".