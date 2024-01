Deutsche Boerse Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über die Deutsche Boerse in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einem roten Bereich im Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringere Diskussion über die Deutsche Boerse in den sozialen Medien sowie die abnehmende Aufmerksamkeit weisen auf ein insgesamt "Schlecht"-Rating hin.

Die technische Analyse zeigt, dass die Deutsche Boerse derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 7,97 als überverkauft eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 27 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Deutsche Boerse in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,29 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Performance der Aktie um 4,55 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Jedoch schüttet die Deutsche Boerse im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite von 2,28 % aus, was 3,47 Prozentpunkte weniger als die üblichen 5,75 % darstellt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividende als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Deutsche Boerse, mit einer "Gut"-Einstufung in den Bereichen Relative Strength Index und Branchenvergleich Aktienkurs, aber einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Dividende.

