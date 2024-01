Deutsche Boerse Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Aktie der Deutschen Börse hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 18,39 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +11,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Kapitalmärkte-Branche bedeutet. Auch im Finanzsektor liegt die Rendite mit 12,54 Prozent über dem Durchschnitt, wobei die Deutsche Börse um 5,85 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt 2,28 Prozent, was 3,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Kapitalmärkte-Branche liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Deutschen Börse eine "Schlecht"-Bewertung.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut Analyse von sozialen Plattformen waren die Kommentare überwiegend positiv und auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um die Deutsche Börse aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Ebenso zeigen Handelssignale eine überwiegend positive Bewertung, wodurch die Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Börse liegt bei 20,48, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,21 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

