Deutsche Boerse Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Deutsche Boerse, ein Unternehmen aus dem Markt "Diversifizierte Finanzwerte", notiert aktuell (Stand 23:17 Uhr) mit 173.9 EUR leicht im Minus (-0.3 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Unsere Analysten haben Deutsche Boerse nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Deutsche Boerse auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Deutsche Boerse blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Deutsche Boerse bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

2. Fundamental: Deutsche Boerse ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 22,69 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 90 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 232,19 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Deutsche Boerse erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 21,27 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche sind im Durchschnitt um 798,46 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -777,19 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Boerse bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 541,8 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Boerse lag 520,54 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

Sollten Deutsche Boerse Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Deutsche Boerse jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Boerse-Analyse.

Deutsche Boerse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...