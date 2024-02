Deutsche Boerse Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien bezüglich der Deutschen Börse war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen dominierten die Kommunikation. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält die Deutsche Börse daher eine neutrale Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit positiv ausfiel. Aufgrund der Häufung von Kaufsignalen erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine gute Bewertung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung gegenüber der Deutschen Börse von der Redaktion als neutral bewertet.

Die Dividendenrendite der Deutschen Börse liegt bei 2,28 Prozent, was 3,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte liegt. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft.

Bezogen auf fundamentale Kriterien weist die Deutsche Börse mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,48 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt auf. Damit wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine gute Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Deutsche Börse anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 40,74 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit neutral bewertet wird. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 48,53, was ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie ergibt.

Insgesamt erhält die Deutsche Börse für ihren RSI eine neutrale Bewertung auf Basis der Analyse.