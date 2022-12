Deutsche Börse-Aktie: Was kommt 2023?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Es muss nicht immer konstant nach oben gehen, kleinere Rückschritte sind das Elixier für jeden neuen Kursanstieg. Die Deutsche Börse-Aktie (WKN: 581005) konnte das bisherige Allzeithoch von rund 178 € nur kurzfristig halten. Aktuell notiert sie wieder bei 164 €, was einem Rückgang von -8% entspricht.

Die Deutsche Börse mit dem Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main ist eine der führenden Börsenorganisationen in Europa. Neben zahlreichen ...





