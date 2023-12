Deutsche Boerse Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Deutsche Börse hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben, wobei die Dividendenrendite im Vergleich zum aktuellen Kursniveau bei 2,28 Prozent liegt. Dies entspricht einem Unterschied von 3,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen hat die Redaktion diese Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite wird durch die Relation zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs bestimmt.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der Deutschen Börse als Neutral-Titel eingestuft. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und gibt diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100. Für die Deutsche Börse-Aktie liegt der Wert des RSI7 bei 39,92, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 26,67 liegt, was eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Deutschen Börse mit 2,79 Prozent um mehr als 7 Prozent darunter. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 2,57 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Deutsche Börse mit 0,22 Prozent darüber liegt. Basierend auf dieser Entwicklung des Aktienkurses im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie der Deutschen Börse. In den vergangenen zwei Wochen haben sich insgesamt vermehrt negative Meinungen in den Kommentaren und Beiträgen gezeigt. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zudem konnten im zurückliegenden Zeitraum zwei Handelssignale ermittelt werden - davon 0 Gut- und 2 Schlecht-Signale. Dies führt zu einer abschließenden Einstufung als "Schlecht"-Aktie.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie der Deutschen Börse bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

