Deutsche Boerse Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Die Deutsche Börse hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 18,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Steigerung von 6,11 Prozent in der Kapitalmärkte-Branche eine Outperformance von +12,27 Prozent bedeutet. Auch im Finanzsektor konnte das Unternehmen mit einer mittleren Rendite von 7,15 Prozent im letzten Jahr um 11,23 Prozent übertreffen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Deutsche Börse zeigt eine Ausprägung von 76,67 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine Bewertung als "Schlecht" hinweist. Beim RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich der Wert auf 43,72, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Börse-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 172,17 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 189,6 EUR liegt, was einem Unterschied von +10,12 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen gleitenden Durchschnitt von 187,84 EUR, was zu einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+0,94 Prozent) führt. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen ergeben, mit 9 "Gut"-Signalen im Vergleich zu 0 "Schlecht"-Signalen auf der Basis der Kommunikation.

Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für die Deutsche Börse.