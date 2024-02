Deutsche Boerse Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Derzeit wird die Aktie der Deutschen Börse als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20,48, was zeigt, dass die Börse 64 Prozent weniger bezahlt als für vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 57, was die Unterbewertung bestätigt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Deutsche Börse derzeit einen "Gut"-Status hat. Der GD200 des Wertes liegt bei 170,31 EUR, während der Kurs der Aktie bei 187,65 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 2,28 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 2,1 liegt. Aufgrund dessen erhält die Deutsche Börse eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.