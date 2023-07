Deutsche Boerse Aktie: Trotz negativer Phase, Analysten prognostizieren 16,75% Gewinnpotential

Die Deutsche Boerse Aktie befindet sich gerade in einer negativen Phase, was sich auch in der Charttechnik zeigt. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung und der Kurs ist in den letzten 30 Tagen um -4,97% gesunken.

Trotzdem sind Analysten optimistisch für die Zukunft der Deutsche Boerse Aktie. Sie erwarten auf Jahressicht einen Anstieg des Umsatzes um +10,70% und des Gewinns um +16,50%, was einem Gewinn pro Aktie von 8,25 EUR entspricht. Für die nächsten 12 Monate prognostizieren sie einen Aktienkurs von 192,00 EUR, was einem potenziellen Gewinn von +16,75% entspricht.

Die Quartalsbilanz für das dritte Quartal wird in 92 Tagen veröffentlicht werden. Analysten rechnen mit einem Umsatzsprung um +14,10% auf 1,19 Mrd. EUR und einem Gewinnanstieg um +18,70% auf 443,11 Mio. EUR im Vergleich zum Vorquartal.

Wie...