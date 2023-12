Deutsche Boerse Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Boerse liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchenwert von 51,29 als unter dem Durchschnitt (ca. 63 Prozent) betrachtet wird. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Deutsche Boerse. In den letzten zwei Wochen überwogen die positiven Themen und Kommentare, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt wurden sieben positive Handelssignale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

Im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche erzielte die Aktie von Deutsche Boerse in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,79 Prozent, was eine Underperformance von -5,14 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 10,91 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Deutsche Boerse bei 169,02 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 186,5 EUR aus dem Handel ging, was einem Abstand von +10,34 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt einen Wert von 170,61 EUR, was einer Differenz von +9,31 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten lautet der Gesamtbefund "Gut".

