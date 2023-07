Deutsche Boerse-Aktie: Potenzial bis 198,90 Euro

Die Aktie der Deutsche Boerse wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 198,90 EUR – ein Potenzial von +18,92% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 21.07.2023 stieg die Deutsche Boerse-Aktie um +0,12%

• Guru-Rating mit unveränderten Werten von 3,92

• Derzeit empfehlen 65,38% der Analysten die Deutsche Boerse zum Kauf

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie eine positive Entwicklung verzeichnen und legte um insgesamt +1,67% zu. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten ist jedoch nach wie vor sehr positiv und sie sehen in ihr einen “starken Kauf”. Insgesamt teilen sie sich auf in sieben Analysten mit dieser Meinung sowie zehn weiteren Experten mit einem optimistischen “Kauf”-Rating und neun neutral eingestellten Kollegen.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...