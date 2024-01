Deutsche Boerse Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Deutsche Börse wird derzeit auf der Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 169,17 EUR, während der Kurs der Aktie bei 186,35 EUR liegt, was einer Überbewertung von +10,16 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 172,83 EUR zeigt mit einer Abweichung von +7,82 Prozent eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Die Analyse der Stimmung der Anleger zeigt ebenfalls ein positives Bild, da die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv sind und positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden. Ergänzend dazu ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung, was jedoch durch die positiven Anlegerstimmung ausgeglichen wird.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Börse bei 20,48, was unter dem Branchendurchschnitt von 51,83 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt aktuell keine überkauften oder überverkauften Signale an, was dazu führt, dass das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für den 7- und 25-Tage-RSI erhält.

Insgesamt kann die Deutsche Börse somit auf technischer, sentimentaler und fundamentaler Basis als gute Investitionsmöglichkeit betrachtet werden.

