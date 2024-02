Deutsche Boerse Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Deutsche Börse wird derzeit mit einem Kurs von 187,05 EUR gehandelt, was +1,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, +9,9 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander betrachtet. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig verwendeten Indikator aus der technischen Analyse. Betrachtet man nun den 7-Tage-RSI, liegt dieser bei 40,74 Punkten, was bedeutet, dass die Deutsche Börse weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25 Tage basiert, zeigt einen Wert von 48,53, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Deutsche Börse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Fundamental betrachtet weist die Deutsche Börse ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,48 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 64 Prozent liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 57,07 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber der Deutschen Börse eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält die Deutsche Börse somit eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Anlegerstimmung.