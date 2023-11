Deutsche Boerse Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Deutsche Boerse-Aktie wird mithilfe trendfolgender Indikatoren analysiert. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 167,76 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 155,8 EUR liegt. Das bedeutet eine Abweichung von -7,13 Prozent und eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der Wert bei 162,01 EUR, was einer Abweichung von -3,83 Prozent entspricht. Hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Deutsche Boerse-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite der Deutsche Boerse-Aktie beträgt 2,19 Prozent, was 3,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividendenpolitik wird daher als "Schlecht" bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

In den letzten Wochen gab es vermehrt negative Kommentare über die Deutsche Boerse in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend. Deshalb erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Das Intensitätsniveau der Diskussionen über die Aktie war jedoch normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die Deutsche Boerse-Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 0,88 Prozent, was 4,11 Prozent unter dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die jährliche Rendite für Kapitalmärkte-Wertpapiere liegt bei 1,85 Prozent, wobei die Aktie um 0,97 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Deutsche Boerse-Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

