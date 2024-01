Deutsche Boerse Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Auskunft darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert der Deutsche Boerse-Aktie bei 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI-Wert bei 37,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Deutsche Boerse basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Deutsche Boerse beträgt derzeit 2,28 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 2,1 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz um Aktien werden durch die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild. In Bezug auf Deutsche Boerse ergibt die Untersuchung eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der mittleren Aktivität der Beiträge und der kaum vorhandenen Stimmungsänderung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Boerse liegt derzeit bei 20, was im Vergleich zu Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung für Deutsche Boerse basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite und dem sentimentalen sowie fundamentalen Bild.

