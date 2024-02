Deutsche Boerse Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Deutsche Börse weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent auf, was 3,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" handelt es sich also um ein eher unrentables Investment, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung vergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 185,05 EUR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 169,76 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, so liegt der Schlusskurs (182,41 EUR) nahe dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung bezüglich der Deutsche Börse-Aktie hin. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Aktie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie als neutral eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 63,93 und einem RSI25-Wert von 49,36.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Deutsche Börse-Aktie derzeit als unrentables und negativ bewertetes Investment betrachtet wird, sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht.