Deutsche Boerse Aktie: Kaum zu glauben!

Die Deutsche Börse AG wurde in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Diskussionsintensität war schwach, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergab sich somit für die Deutsche Börse in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten in den letzten Wochen insgesamt vermehrt positive Meinungen über die Deutsche Börse. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wurde das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie eine Abweichung von +7,38 Prozent zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aufweist. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Vergleich des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit dem gleitenden Durchschnitt ergab sich jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhielt das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei der Deutschen Börse beträgt aktuell -3,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Deutschen Börse AG, mit einer "Gut"-Einstufung bezogen auf die Anlegerstimmung, aber auch "Schlecht"-Bewertungen in anderen Bereichen.