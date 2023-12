Deutsche Boerse Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Aktien werden nicht nur durch die Analysen von Banken beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild in den sozialen Medien. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben Aufschluss über die allgemeine Stimmungslage. In Bezug auf die Deutsche Boerse haben wir diese Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität zeigte eine geringere Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Deutsche Boerse zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Bewertung. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes geben wir der Aktie von Deutsche Boerse daher die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Deutsche Boerse ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7-Wert für die Deutsche Boerse-Aktie beträgt 30,19, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 25,16 ergibt eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Deutsche Boerse-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,98 auf, was 63 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (51,2). Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Dividendenrendite der Deutsche Boerse liegt aktuell bei 2,28 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,81 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -3,53 Prozent zur Branche und zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

