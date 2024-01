Deutsche Boerse Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Deutsche Börse wird aufgrund ihres gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 169,66 EUR, was einer positiven Abweichung von +9,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 180,44 EUR zeigt eine Abweichung von +2,72 Prozent und führt somit zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 2,28 Prozent, was 3,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Deutschen Börse eine Bewertung von "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung ergab außerdem 3 positive und 1 negative Signal, was schlussendlich zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche konnte die Deutsche Börse in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,39 Prozent erzielen, was einer Outperformance von +11,93 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 6,24 Prozent über dem Durchschnittswert von 12,15 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Deutsche Börse ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.