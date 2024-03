Deutsche Boerse Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Anlegerstimmung bezüglich der Deutsche Boerse. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Kommentare gehäuft, und auch die thematisierten Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Darüber hinaus konnten in diesem Zeitraum auch sieben Handelssignale ermittelt werden, von denen 4 als Gut und 3 als Schlecht bewertet wurden. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 19,73, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erscheint die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet, weshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe vergeben wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität stark rückläufig ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen bleibt nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt gemessen am gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +7,48 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.