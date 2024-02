Deutsche Boerse Aktie: Immer langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Deutsche Boerse hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 18,39 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +12,42 Prozent bedeutet. Ebenfalls übertrifft die Deutsche Boerse den Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors um 6,64 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Boerse ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien neutral. In den vergangenen Wochen wurden sowohl positive als auch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Eine weiterführende Analyse ergab 4 negative und 2 positive Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Deutsche Boerse bei 2,28 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,57 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutsche Boerse weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem Gesamt-Rating von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Deutsche Boerse in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating erhält, sowohl in der Anleger-Stimmung als auch im Hinblick auf die Dividendenpolitik und den RSI.

