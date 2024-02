Deutsche Boerse Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Deutsche Boerse hat eine Dividendenrendite von 2,28 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einschätzung als "Schlecht" in Bezug auf ihre Dividendenpolitik. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 169,78 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 186,65 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,94 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" einstuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 182,93 EUR, was einer Abweichung von +2,03 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie auf technischer Basis als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Deutsche Boerse als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20,48 liegt, während das Branchen-KGV bei 56,8 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. In den vergangenen 12 Monaten erzielte die Deutsche Boerse eine Performance von 18,39 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche um 5,88 Prozent stiegen, was einer Outperformance von +12,51 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Deutschen Boerse um 11,42 Prozent höher, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.