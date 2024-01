Deutsche Boerse Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "XPAC Acquisition Corp":

Die Deutsche Boerse AG zeigt eine stabile Dividendenrendite von 2,28 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau, was nur knapp über dem Durchschnitt von 2,1 Prozent liegt. Aufgrund dessen bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Deutsche Boerse-Aktie liegt bei 33, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 37,89 führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher ein neutrales Rating nach RSI-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Deutsche Boerse derzeit ein gutes Rating hat. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 169,37 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (187,9 EUR) um +10,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 176,49 EUR entspricht einer Abweichung von +6,46 Prozent, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken ist überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Aktie.

