Deutsche Boerse Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der Deutsche Boerse-RSI liegt bei 64,52, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 43,11, was auch zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird nicht nur von den Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch vom langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Eine Untersuchung der Aktie von Deutsche Boerse bezüglich des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Deutsche Boerse im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,39 Prozent erzielt, was 10,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie 11,6 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Boerse in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Jedoch zeigen konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien 0 Schlecht- und 9 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Neutral" Einschätzung.