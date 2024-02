Deutsche Boerse Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Der Aktienkurs der Deutschen Börse verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 18,39 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 4,14 Prozent, was bedeutet, dass die Deutsche Börse im Branchenvergleich eine Outperformance von +14,25 Prozent erzielte. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen eine mittlere Rendite von 5,39 Prozent verzeichnen, was einer Überperformance von 12,99 Prozent entspricht. Aufgrund dieser starken Leistung erhält die Deutsche Börse in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Der RSI für die Deutsche Börse liegt bei 57,02, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 47,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Bei der technischen Analyse der Deutschen Börse-Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 170,25 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 185,8 EUR, was einer Differenz von +9,13 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 184,68 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Deutsche Börse also eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Einschätzung der Aktienkurse anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger ist ebenfalls relevant. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Deutsche Börse in den sozialen Medien überwiegend negativ. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung. Die Analyse von Handelssignalen ergab hingegen acht "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Zusammenfassend wird die Deutsche Börse hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.