Deutsche Boerse Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Deutsche Boerse wurde von privaten Anlegern in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Unsere Redaktion hat Kommentare und Meinungen ausgewertet, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs der Deutschen Boerse derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 168,19 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (181,4 EUR) um +7,85 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 165,94 EUR, was einer Abweichung von +9,32 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Deutsche Boerse im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,79 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 4,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Bereich Kapitalmärkte liegt die Aktie aktuell 3,46 Prozent über der durchschnittlichen Rendite. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für die Deutsche Boerse liegt bei 16 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt eine Überverkauftheit (Wert: 17,23). Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale bis positive Einschätzung für die Deutsche Boerse-Aktie.

