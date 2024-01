Deutsche Boerse Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Deutsche Boerse eine Performance von 18,39 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +11,93 Prozent darstellt. Auch im "Finanzen"-Sektor übertraf die Deutsche Boerse mit einer Rendite von 12,15 Prozent den Durchschnitt um 6,24 Prozent. Diese Überperformance führte zu einem insgesamt positiven Rating in beiden Bereichen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Boerse liegt bei 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52 eine Unterbewertung bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahl erhält die Aktie somit eine positive Einschätzung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird deutlich, dass die Deutsche Boerse überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Deutsche Boerse derzeit eine positive Einschätzung erhält. Der GD200 verläuft bei 169,66 EUR, während der Kurs der Aktie bei 185,35 EUR liegt, was einer Abweichung von +9,25 Prozent entspricht. Auch der GD50 von 180,44 EUR zeigt eine Abweichung von +2,72 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.