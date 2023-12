Deutsche Boerse Aktie: Augen auf!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Deutsche Boerse diskutiert, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch in den vergangenen Tagen standen die negativen Themen rund um Deutsche Boerse im Fokus des Meinungsmarktes. Aufgrund dessen wird insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung ausgelöst. Weiterführende Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit zwei "Schlecht"-Signalen und keinem "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Schlecht" Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Fundamental-Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie betrachtet, wobei ein niedrigeres KGV auf eine preisgünstigere Aktie hinweist. Das KGV von Deutsche Boerse liegt bei 18,98, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 48 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einsichten zur Einschätzung einer Aktie. Bei Deutsche Boerse zeigen sich interessante Ausprägungen: Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf betrachtet. Der Relative Strength-Index (RSI) von Deutsche Boerse liegt bei 58,5, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 28, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Deutsche Boerse-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Deutsche Boerse jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Boerse-Analyse.

Deutsche Boerse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...