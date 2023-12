Deutsche Boerse Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

Die Aktie der Deutschen Boerse hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche eine Underperformance von -4,04 Prozent darstellt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 12,96 Prozent, wobei die Deutsche Boerse um 10,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie der Deutschen Boerse ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,98 auf, was 63 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Deutsche Boerse-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 30,19, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage mit 25,16 eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie der Deutschen Boerse zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Deutsche Boerse weist kaum Änderungen auf, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Deutsche Boerse kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Deutsche Boerse jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Deutsche Boerse-Analyse.

Deutsche Boerse: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...